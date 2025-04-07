Нижнекамск примет копию Знамени Победы в рамках всероссийской эстафеты

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Через неделю, 14 апреля, в Нижнекамске состоится торжественное мероприятие в рамках всероссийской патриотической акции «Наша великая Победа». Город примет эстафету от Казани и станет следующим участником акции, в рамках которой передается увеличенная копия Знамени Победы. Об этом сообщил заместитель главы Нижнекамского района РТ Александр Умников на деловом понедельнике.

Торжественная церемония передачи знамени пройдет у Вечного огня в 20 часов. Докладчик пригласил всех жителей принять участие в памятном событии: «Это важный знак памяти и преемственности поколений. Приглашаем всех нижнекамцев прийти вечером к Вечному огню и стать частью этой большой всероссийской акции», – сказал он.

Акция «Наша великая Победа» проводится ежегодно и охватывает десятки городов России. Символическим центром ее становится копия знамени, водруженного над Рейхстагом в мае 1945 года. Каждый город, принимающий участие, чествует героев Великой Отечественной войны и отдает дань памяти павшим.

В этом году в России отмечается 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. Также по решению Президента РФ Владимира Путина 2025-й объявлен Годом защитника Отечества.