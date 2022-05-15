Нижнекамск поделился опытом проведения Сабантуя с делегациями из 15 городов России

В Центральной библиотеке имени Габдуллы Тукая для делегации из 15 городов России — Кургана, Ульяновска, Кирова, Краснодара, Сочи, Ижевска и других населенных пунктов страны — состоялся семинар-практикум «Методика и технология организации и проведения народного праздника Сабантуй».

Семинар-практикум «Наш праздник Сабантуй» разработан с целью ознакомления с национальным праздником. На мероприятии был рассмотрен опыт подготовки праздника нижнекамскими специалистами.

«Нижнекамцы, являющиеся одними из организаторов федеральных Сабантуев, показали гостям мастер-классы, поделились опытом организации этого праздника. Подобный семинар проводится Министерством культуры РТ уже в пятый раз. В этом году темой выбрали Сабантуй», — рассказала «Татар-информу» заведующая методическим отделом Централизованной библиотечной системы Нижнекамска Роза Аникина.

Традиционно знакомство гостей с центральными библиотеками началось с возложения цветов у памятника поэту Г.Тукаю. Делегацию также встретили сотрудницы Центральной детской библиотеки «Апуш», предложив национальное лакомство — чак-чак. В самой библиотеке гостей уже ждала ожившая фотозона «зарисовка чаепития», которую представила Национально-краеведческая библиотека им.Кол Гали.

С докладом перед гостями выступили начальник Управления культуры Нижнекамского района РТ Гузель Мубаракшина, директор Дома культуры Нижнекамска Алсу Газизуллина и Эльвира Валиуллина.

Семинар-практикум в Нижнекамске стал завершающим пунктом в насыщенной трехдневной программе приезжей делегации, два дня из которых прошли в Казани. Гости поблагодарили нижнекамцев за теплый прием, трехдневное погружение в нюансы татарской культуры, деятельность учреждений культуры и коллективов, традиции празднования Сабантуя.