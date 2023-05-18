Нижнекамск по традиции присоединится к всероссийской акции «На работу на велосипеде»

Завтра жителей и гостей Нижнекамска приглашают принять участие в акции «На работу на велосипеде». По словам кураторов акции, в республике к челленджу присоединятся только два города — Нижнекамск и Альметьевск.

В Нижнекамске ежегодно участниками мероприятия становятся около тысячи горожан. «Как правило, от каждого коллектива организуются небольшие группы — это коллеги, которые живут в одном районе. Это ведь весело — с утра поехать вместе на велосипеде, потом сделать фото», — объяснил куратор акции Раис Шаихов.

Цель акции, по словам кураторов, — показать, что ездить на велосипеде по ежедневным делам может быть легко и безопасно и что для этого не требуется специальная одежда или подготовка.

Традиционно в городе будут работать «энергетические точки», где волонтеры будут приветствовать велосипедистов и дарить им небольшие подарки в знак благодарности за то, что человек в это утро выбрал велосипед или самокат для поездки на работу или учебу. Обычно это банан, яблоко и злаковый батончик, а на этот раз в подарочный набор войдет сертификат на приобретение канцтоваров, сообщает пресс-служба администрации Нижнекамска.

«Энергетические точки» будут работать с 7 до 10 часов утра по адресам: ул. Менделеева, д. 37 («Барс 4»), пр. Химиков, д. 34 («Аркада»), пр. Мира, д. 54 («Бургер Кинг»), остановка «Тихая Аллея». Еще одна точка откроется на рынке в поселке Камские Поляны.