Нижнекамск первым в Татарстане оцифровал контроль за капремонтом домов

Нижнекамск стал первым муниципалитетом Татарстана, внедрившим цифровую систему контроля за капитальным ремонтом многоквартирных домов. Об этом сообщил директор Департамента строительства, ЖКХ и благоустройства Денис Баландин на деловом понедельнике.

По его словам, для строительного контроля используется платформа «Жилищный стандарт», которая позволяет оформлять предписания в онлайн-режиме с фото– и видеофиксацией. Это ускоряет устранение нарушений и делает процесс капремонта более прозрачным.

Баландин также сообщил, что в ближайшие три года в районе продолжится масштабная программа капитального ремонта. В 2026 году работы запланированы в 82 многоквартирных домах, с акцентом на обновление крыш, фасадов и инженерных сетей. Параллельно предполагается благоустроить 55 территорий по программе «Наш двор» и заменить более 50 км коммунальных сетей.

Отдельное внимание уделяется развитию инфраструктуры садоводческих товариществ. С 2017 года на эти цели направлено более 300 млн рублей. В 2026 году планируется реконструкция электросетей в 13 СНТ, а также ремонт систем водоснабжения и площадок для ТКО в девяти товариществах.

Глава Нижнекамского района Радмир Беляев подчеркнул необходимость постоянного контроля за реализацией программ. «Прошу руководство СТОСов держать эту работу на контроле и оперативно сигнализировать, если будут какие-либо отклонения», – отметил он.

Кроме того, в городе функционирует колл-центр ЖКХ, работающий по принципу «одного окна». Ежегодно он обрабатывает более 50 тыс. обращений. «Департамент ЖКХ восстановил работу 072 и обеспечил оперативность этой службы. Достаточно взять телефон и позвонить – тут же есть реакция. Управляющие компании заинтересованы в этой совместной работе», – добавил Беляев.