Нижнекамск первым принял мастер-классы от членов жюри «Созвездия-Йолдызлык»

Фото пресс-службы фестивального движения «Созвездие-Йолдызлык»

В Доме народного творчества Нижнекамска состоялись мастер-классы членов жюри республиканского телевизионного молодежного фестиваля эстрадного искусства «Созвездие – Йолдызлык». Их участниками стали педагоги, чьи воспитанники примут участие в последующих отборочных турах фестиваля. Занятия прошли по трем секциям: «Вокал», «Хорерграфия» и «Конферанс».

Тонкостями вокального мастерства поделилась с педагогами актриса, заведующая труппой Московского губернского театра под руководством Сергея Безрукова, заслуженный работник культуры РТ Алина Ивах. «Зачастую с певцами мало работают в плане актерского мастерства. Вокальный номер состоит не только из демонстрации вокальных данных певца, но и артистизма выступающего. Важно акцентировать внимание на смысле текста, мессендже, который он хочет донести до зрителя», — рассказала она о главной идее своего мастер-класса.

Секреты хореографической работы участникам раскрыла главный балетмейстер Государственного ансамбля песни и танца РТ, народная артистка Татарстана Раиля Гарипова. А о технике художественного слова рассказал заслуженный артист Татарстана и Республики Крым, художественный руководитель арт-резиденции «Созвездие — Йолдызлык» Дмитрий Платонов.

Свою лепту в занятия каждой секции внес генеральный продюсер и идейный вдохновитель фестиваля, заслуженный деятель искусств Татарстана и Республики Крым Дмитрий Туманов. Одна из участниц мастер-классов — руководитель хореографического коллектива «Остров танца Ибица» Райса Багаутдинова, ученики которой принимают участие в фестивале с 2006 года, — отметила, что занятия со столь профессиональными преподавателями очень полезны для развития педагогов. «Лично для меня было важно, чтобы мою работу увидели и подсказали, в какую сторону коллективу двигаться дальше. Совершенно удивительно, что занятия с такими именитыми преподавателями проходят бесплатно», – поделилась участница.

Следующий подобный мастер-класс пройдет в Менделеевске. А до конца года члены жюри планируют поработать с педагогами из Кайбиц и Апастова.