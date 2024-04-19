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Нижнекамск отправил в Оренбургскую область 2 тонны гуманитарной помощи
Сегодня Нижнекамск отправил в Оренбургскую область гуманитарную помощь для жителей, которые пострадали от наводнения этой весной. Буквально за несколько дней горожане собрали порядка 2 тонн необходимых вещей. Уже сегодня груз будет в Казани, а дальше гуманитарный груз отправят нуждающимся.
В состав гумпомощи вошли одежда, средства гигиены, продукты, белье, школьные принадлежности и много питьевой воды.
Большая вода пришла в Оренбургскую область в начале апреля. Дамба не выдержала, и за пару суток были затоплены несколько населенных пунктов, люди остались без жилья и имущества. Помощь жителям сейчас оказывают всей страной.
«Благотворительную акцию организовало нижнекамское отделение „Молодой гвардии“ партии „Единая Россия“, присоединились жители, церковь, все учреждения. Связь держит РТ, мы сейчас все это отправляем в Казань, там распределяется груз и отправляется в Оренбургскую область», — рассказал руководитель нижнекамского местного отделения «Молодой гвардии» партии «Единая Россия» Татьяна Орлова.
Это была первая отправка гуманитарной помощи жителям затопленного региона. Вскоре планируется начать новый сбор.
Материал подготовлен при участии Надежды Багаутдиновой.
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