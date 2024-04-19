Нижнекамск отправил в Оренбургскую область 2 тонны гуманитарной помощи

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

Сегодня Нижнекамск отправил в Оренбургскую область гуманитарную помощь для жителей, которые пострадали от наводнения этой весной. Буквально за несколько дней горожане собрали порядка 2 тонн необходимых вещей. Уже сегодня груз будет в Казани, а дальше гуманитарный груз отправят нуждающимся.

В состав гумпомощи вошли одежда, средства гигиены, продукты, белье, школьные принадлежности и много питьевой воды.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

Большая вода пришла в Оренбургскую область в начале апреля. Дамба не выдержала, и за пару суток были затоплены несколько населенных пунктов, люди остались без жилья и имущества. Помощь жителям сейчас оказывают всей страной.

«Благотворительную акцию организовало нижнекамское отделение „Молодой гвардии“ партии „Единая Россия“, присоединились жители, церковь, все учреждения. Связь держит РТ, мы сейчас все это отправляем в Казань, там распределяется груз и отправляется в Оренбургскую область», — рассказал руководитель нижнекамского местного отделения «Молодой гвардии» партии «Единая Россия» Татьяна Орлова.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

Это была первая отправка гуманитарной помощи жителям затопленного региона. Вскоре планируется начать новый сбор.