Нижнекамск отправил очередную партию гуманитарной помощи бойцам СВО

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

Волонтерская группа «Добрые сердца» собрала очередную партию гуманитарной помощи для военнослужащих специальной военной операции.

В пункт сбора на улице Химиков, 72Б горожане приносили продукты, сладости, чай, домашние заготовки, носки, белье, инструменты, а также рации, генераторы и маскировочные сети.

«Помощь собирается со всего города – приносят неравнодушные люди, которые хотят помочь нашим бойцам. Кто чем может помогает, большое им спасибо! Также большое спасибо администрации города, которая оказывает неоценимую помощь в доставке груза», – рассказал член Союза добровольцев Донбасса Альберт Галиуллин.

Всего собрали около 500 кг необходимых вещей. Сегодня утром их включили в общую отправку гуманитарной помощи в ДНР от Нижнекамска. После доставки в зону СВО их распределят между подразделениями.

Материал подготовлен при участии Надежды Багаутдиновой