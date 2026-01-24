news_header_top
СВО 24 января 2026 14:18

Нижнекамск отправил 45 тонн гуманитарной помощи для бойцов СВО

Нижнекамск отправил первую в этом году партию гуманитарной помощи участникам специальной военной операции. Общий объем груза составил около 45 тонн, в путь ушли две фуры и две «Газели». Для сравнения: год назад отправляли 22 тонны.

В состав гуманитарного груза вошли четыре УАЗа, «Нива», легковой автомобиль с прицепом, а также стройматериалы, инструменты, утеплители, шины, генераторы, маскировочные сети, предметы для бытовых нужд и именные посылки от родных и близких.

Помощь организована совместными усилиями волонтеров, предпринимателей, администрации района и неравнодушных жителей.

«Это действительно всенародная отправка. Волонтеры проводят огромную работу, город увеличил объем помощи и будет продолжать поддерживать наших бойцов», – отметил один из организаторов.

С начала специальной военной операции из Нижнекамска отправлено 58 автомобилей для нужд фронта.

Сегодня же участники СВО получили медали Министерства обороны «За помощь фронту», «За содействие в СВО» и «Участник СВО».

В своем ежегодном послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов отметил, что основная задача для всех органов власти сегодня – обеспечить надежный тыл бойцам, защищающим суверенитет нашей страны на передовой.

Фото: пресс-служба Нижнекамского района.

