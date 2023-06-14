Нижнекамск на время остался без горячей и холодной воды

Сегодня утром в Нижнекамске отключили подачу как холодной, так и горячей воды. Об этом сообщает телеканал «НТР 24».

«По телефонограмме № 75 от Станции очистки воды об ограничении подачи речной воды 14 июня 2023 года с 8.00 будет ограничена подача горячей и холодной воды на город», — цитирует канал текст сообщения, распространенного Станцией очистки воды. При этом о сроках восстановления водоснабжения изначально объявлено не было.

В пресс-службе Нижнекамского района «Татар-информу» пояснили, что причиной отключения подачи речной воды на Станцию очистки воды по одному из двух трубопроводов стала «необходимость проведения ремонтных работ» на энергопроизводстве ПАО «Нижнекамскнефтехим».

«Для обеспечения запаса питьевой воды на СОВ-НКНХ в резервуарах чистой воды на период ремонта было снижено давление подачи хозяйственно-питьевого водоснабжения <…> в город», — уточнили в районной администрации.

К данному моменту давление подачи хозяйственно-питьевого водоснабжения в город «было восстановлено до нормы», заверили в пресс-службе Нижнекамского района.