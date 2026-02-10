Нижнекамск может стать пилотной площадкой по дегазификации общежитий

Нижнекамск может первым в республике получить программу по переводу общих кухонь в многоквартирных домах на электроплиты. Этот вопрос обсуждается на итоговой сессии под председательством главы Нижнекамского района Радмира Беляева. В мероприятии принимает участие Премьер-министр Республики Татарстан Алексей Песошин.

Со старта программы капитального ремонта МКД 80% жилого фонда города уже приняли участие в обновлении, общий объем привлеченных и освоенных средств приближается к 11 млрд рублей. В ближайшие три года планируется отремонтировать еще 178 домов.

Особое внимание в Нижнекамске уделяют 21 дому, имеющему статус бывших общежитий. Эти здания требуют повышенной осторожности из-за изношенной инфраструктуры и использования газа в общих кухнях. «Мы видим тревожную тенденцию роста происшествий из-за старого оборудования и нарушения правил эксплуатации. Проект по переводу всех общих кухонь на электроплиты готов, общая стоимость – 71,2 млн рублей», – подчеркнул Беляев.

Глава района предложил сделать Нижнекамск пилотной площадкой для программы дегазификации. При поддержке республики город готов к реализации проекта, который повысит безопасность жителей и снизит риски происшествий.