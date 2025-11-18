Нижнекамск может стать ключевой точкой нового туристического маршрута России

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Нижнекамск может стать ключевой точкой нового уникального туристического маршрута России. Об этом сообщил мэр города Радмир Беляев.

«Провели рабочее совещание с федеральными представителями РЖД, которые сейчас разрабатывают новый туристический проект», – написал он в Телеграм-канале.

Отмечается, что в ходе совещания были презентованы туристические объекты Нижнекамска, среди которых Нижнекамские термы, гостиничный комплекс «Люксор», природный источник Красный Ключ и ряд других локаций.

Беляев отметил, что при достижении договоренностей Нижнекамск может стать первым пилотным проектом такого формата в Татарстане.

По его словам, проект позволит привлечь дополнительные туристические потоки, стимулирует развитие инфраструктуры и создаст новые возможности для бизнеса, повысив узнаваемость города на федеральном уровне.