Нижнекамск может стать ключевой точкой нового туристического маршрута России
Нижнекамск может стать ключевой точкой нового уникального туристического маршрута России. Об этом сообщил мэр города Радмир Беляев.
«Провели рабочее совещание с федеральными представителями РЖД, которые сейчас разрабатывают новый туристический проект», – написал он в Телеграм-канале.
Отмечается, что в ходе совещания были презентованы туристические объекты Нижнекамска, среди которых Нижнекамские термы, гостиничный комплекс «Люксор», природный источник Красный Ключ и ряд других локаций.
Беляев отметил, что при достижении договоренностей Нижнекамск может стать первым пилотным проектом такого формата в Татарстане.
По его словам, проект позволит привлечь дополнительные туристические потоки, стимулирует развитие инфраструктуры и создаст новые возможности для бизнеса, повысив узнаваемость города на федеральном уровне.