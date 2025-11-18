news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 18 ноября 2025 08:42

Нижнекамск может стать ключевой точкой нового туристического маршрута России

Читайте нас в
Телеграм
Нижнекамск может стать ключевой точкой нового туристического маршрута России
Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Нижнекамск может стать ключевой точкой нового уникального туристического маршрута России. Об этом сообщил мэр города Радмир Беляев.

«Провели рабочее совещание с федеральными представителями РЖД, которые сейчас разрабатывают новый туристический проект», – написал он в Телеграм-канале.

Отмечается, что в ходе совещания были презентованы туристические объекты Нижнекамска, среди которых Нижнекамские термы, гостиничный комплекс «Люксор», природный источник Красный Ключ и ряд других локаций.

Беляев отметил, что при достижении договоренностей Нижнекамск может стать первым пилотным проектом такого формата в Татарстане.

По его словам, проект позволит привлечь дополнительные туристические потоки, стимулирует развитие инфраструктуры и создаст новые возможности для бизнеса, повысив узнаваемость города на федеральном уровне.

#нижнекамск #Радмир Беляев #Ржд #туризм
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Рустам Минниханов возглавил медиарейтинг глав регионов ПФО за октябрь 2025 года

Рустам Минниханов возглавил медиарейтинг глав регионов ПФО за октябрь 2025 года

17 ноября 2025
Минниханов поручил проверить строительство птицефабрики в Пестречинском районе

Минниханов поручил проверить строительство птицефабрики в Пестречинском районе

17 ноября 2025