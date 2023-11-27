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Нижнекамск готовит к отправке очередную команду контрактников
Нижнекамские волонтеры передали помощь новобранцам, которые отправляются служить по контракту. Военнослужащие получили теплые вещи, берцы, спальные мешки, ножи, часы, газовые грелки, лекарства и вкусный паек.
Новоявленные контрактники впервые едут в зону спецоперации.
«Брат тоже пошел по контракту, и я. Не страшно. Хочу сказать спасибо всем, кто это приносит. Это всем нужно», — сказал один из будущих военных.
«Пошел туда за другом. Срочную не проходил, решил в армии побыть. Отдать долг Родине», — сказал другой контрактник.
Пункт сбора помощи не пустует никогда. Военнослужащие ежедневно приходят сюда и, получают все необходимое. Нижнекамцы тоже каждый день приносят вещи.
«На сегодня 654 человека к нам уже пришли, взяли все необходимое для себя. Рады, что мы, простые нижнекамцы, можем хоть чем-то помочь», — заметила председатель СТОС микрорайонов №7 и 8 Лариса Орлова.
Завтра из Нижнекамского района в зону СВО отправятся семь человек. Все они будут проходить службу в ВДВ. «Хотелось в данной ситуации сказать спасибо горожанам, которые помогают при отправке таких команд и укомплектовывают всем необходимым», — поблагодарил военный комиссар Нижнекамска и Нижнекамского района Газинур Ситдиков.
Приносить помощь можно в будни. Пункт сбора находится по адресу: пр. Химиков, 72б.
Специальная военная операция проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля прошлого года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Материал подготовлен при участии Надежды Багаутдиновой.
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