Нижнекамка поверила мошенникам, взяла в кредит 250 тысяч рублей и перевела аферистам

Жительнице Нижнекамска позвонила незнакомка, которая представилась сотрудницей банка, и сообщила, что якобы от ее имени неизвестные подали заявку на кредит. Затем с девушкой связался еще один незнакомец, на этот раз представившийся следователем. Он потребовал, чтобы девушка выполняла все указания сотрудницы банка, после чего пришла и написала заявление.

В скором времени нижнекамке вновь позвонила лжесотрудница банка, которая сказала, что ей необходимо взять кредит. В этот же день девушка оформила займ на 250 тысяч рублей, после чего перевела через специальное приложение деньги мошенникам.

Девушке сообщили, что скоро с ней должен связаться следователь, однако звонков больше не поступало. Она рассказала об этой ситуации близким, которые объяснили ей, что она стала жертвой аферистов.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Полицейские устанавливают личности звонивших.

В пресс-службе МВД по РТ напоминают, что если вам звонят и представляются из банка, после чего сообщают о подозрительных операциях по банковскому счету, оформлении неизвестными кредита на ваше имя или несанкционированном списании денег с карты, – немедленно прекращайте разговор и обратитесь в ближайшее отделение банка. Либо позвоните по официальному номеру банка, который указан на оборотной стороне банковской карты.