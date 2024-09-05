Нижнекамка под предлогом перерасчета пенсионного стажа перевела мошенникам полмиллиона

Жительница Нижнекамска стала жертвой мошенников и лишилась полумиллиона рублей. Об этом сообщает пресс-служба МВД по РТ.

49-летняя женщина рассказала, что ей позвонил человек, представившийся работником Пенсионного фонда. Мошенник сообщил о якобы проведенном перерасчете пенсии, в результате которого обнаружилось, что женщине не учли около полутора лет трудового стажа.

Для исправления ситуации злоумышленник предложил записаться в электронную очередь, попросив для этого назвать код из смс. Доверчивая женщина выполнила просьбу.

Вскоре последовал еще один звонок. На этот раз звонивший представился сотрудником службы безопасности портала Госуслуги. Он заявил, что из личного кабинета женщины произошла утечка данных, и теперь мошенники пытаются получить доступ к ее средствам. Чтобы якобы защитить сбережения, он убедил женщину перевести 465 тысяч рублей на «безопасный счет».

После перевода личный кабинет женщины в банке оказался заблокирован. В банковском отделении ей сообщили, что она стала жертвой мошенников. Осознав обман, женщина обратилась в полицию.