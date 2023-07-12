Нижнекамка перевела миллионы мошенникам, которые купили ей пауэрбанк

Жительница Нижнекамска перевела почти 2 млн рублей на счет мошенников, которые отправили деньги на покупку пауэрбанка. Об этом сообщает пресс-служба управления МВД России по Нижнекамскому району.

Установлено, что 41-летней нижнекамке позвонили якобы сотрудники ФСБ и сообщили, что деньги на ее счетах под угрозой и нужно взять кредит, чтобы спасти их.

После этого женщина оформила кредит на 1 985 000 рублей. Указанную сумму она должна была перевести на сторонние счета, но у женщины заканчивался заряд батареи телефона. Тогда злоумышленники перевели ей на карту 3 тысячи рублей на покупку портативного зарядного устройства. Таким образом женщина перевела все деньги на счета мошенников.

Однако и этого мошенникам оказалось мало. Аферисты вновь позвонили и рассказали, что на имя женщины пытаются взять кредит, и нужно самой взять такую же сумму. Но банк отказал в кредите.

Тогда женщине предложили взять меньшую сумму, но нижнекамка уже заподозрила неладное и наврала, что ей его не дали из-за плохой кредитной истории. Далее аферисты стали говорить, что нужно оформить кредит под залог машины. Тогда нижнекамка убедилась, что попала в руки мошенников и обратилась в полицию.

В настоящее время правоохранители возбудили уголовное дело о мошенничестве.