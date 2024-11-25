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Нижнекамец хотел обезопасить свои деньги и перевел мошенникам более миллиона рублей
25-летний житель Нижнекамска рассказал, что ему позвонил якобы представитель сотовой компании и сообщил, что скоро прекратиться действие его договора на обслуживание сим-карты.
Далее, мошенник предложил дистанционно продлить действие сим-карты в бессрочном формате. Для этого он запросил якобы номер заявки из сообщения от портала Госуслуг. Не заподозрив подвоха, нижнекамец продиктовал все данные.
Как сообщили в МВД по РТ, после этого парню поступил звонок якобы от сотрудника Госуслуг. Собеседник убедил нижнекамца, что мошенники уже оформляют на него кредиты, и их необходимо опередить.
Чтобы обезопасить накопления, звонивший посоветовал молодому человеку перевести все деньги на «безопасный счет». В итоге нижнекамец перевел мошенникам 1 080 000 рублей.
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