Нижнекамец выступил в музыкальном шоу Андрея Малахова «Песни от всей души» — видео

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

Нижнекамский вокалист, автор и исполнитель лирических песен Ралиф Экажев принял участие в музыкальном шоу Андрея Малахова на телеканале «Россия 1» — «Песни от всей души». На съемки программы Ралифа пригласили две недели назад, а сам эфир состоялся 27 числа. Парень остался в восторге от поездки и получил много новых впечатлений.

О таком представлении с известным ведущим нижнекамец точно никогда не мечтал. Все решил случай. Редакторы программы «Песни от всей души» увидели в интернете клипы молодого человека, послушали его вокал, заинтересовались и, пригласили в Москву на запись программы «Привет, Андрей».

Поскольку шоу музыкальное, Ралифу нужно было исполнить песню группы «Рок острова» — «Ничего не говори».

«В передаче собрались известные люди актеры театра и кино, Олег Каменщиков, Татьяна Овсиенко, Тимур Ведерников — профессиональный гитарист, Валерий Семенов — гармонист», — поделился впечатлениями Ралиф Экажев.

Ралиф остался просто в восторге от записи передачи. Встретиться на одной сцене с известными артистами для простого парня из маленького городка — настоящее везение и море эмоций.

«Было все супер, чувство необыкновенное, такая атмосфера вообще», — говорит Ралиф.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

Ралифа Экажева в Нижнекамске знают как автора и исполнителя лирических песен. Многим полюбились хиты «Осень», «Письма без ответа» «Город на Каме». Успешно начинающий певец внезапно пропал с радаров, одно время жил в Казани, а затем решил вернуться домой.

Сейчас он работает в нефтегазовой отрасли, но продолжает писать песни в свободное время. Впереди у Ралифа большие планы — это запись новых композиций и клипов.