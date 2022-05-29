Нижнекамец, уезжая на Украину: «Пусть молодые остаются, а мы, старшие, поедем воевать»

Не смог остаться в стороне, узнав о начале спецоперации на Украине, и отправился защищать жителей Донбасса – о героизме слесаря нижнекамского завода Равиля Рамазанова не забудут никогда, уверены его родные и близкие. Сегодня Нижнекамск простился с Героем. Ему было 37 лет. Подробности в репортаже «Татар-информа».

О героизме слесаря нижнекамского завода Равиля Рамазанова не забудут никогда, уверены его родные и близкие

Фото: со страницы Равиля Рамазанова в «ВКонтакте»

«Он уехал на Украину, чтобы защитить нас»

Равиль Рамазанов родился 29 января 1985 года в Киргизской АССР в городе Ташкумыр. Спустя несколько лет его семья перебралась в Нижнекамский район, в село Верхняя Уратьма. Здесь он окончил среднюю школу, после чего уехал в Нижнекамск. Поступил в профессиональный лицей №53 и отучился на автомеханика.

После окончания лицея в 2003 году Равиля призвали в ряды Вооруженных сил России, тогда он проходил службу в Чечне. В 2005 году после окончания службы был уволен в запас.

В 2014 году Равиль снова оказался на службе, но уже по контракту. Его он подписал в мае и отправился в воинскую часть в Самарской области. В октябре того же года после окончания службы он вернулся в Нижнекамск.

Равиль Рамазанов родился 29 января 1985 года в Киргизской АССР в городе Ташкумыр Фото: со страницы Равиля Рамазанова в «ВКонтакте»

Восемь лет Равиль находился в запасе. Он работал на нижнекамском механическом заводе слесарем-ремонтником. Близкие рассказывают, что, узнав о начале военной спецоперации на Украине, Равиль не смог остаться в стороне. Он снова подписал контракт и оправился на службу, защищать свою страну и жителей Донбасса.

«Он тогда пришел в военкомат и сказал: "Пусть молодые остаются здесь. А мы, старшие, поедем воевать"», – рассказала его супруга Мария.

Увы, в начале мая при выполнении задания, Равиль получил тяжелое ранение. Выжить ему не удалось, о его гибели семье сообщили на прошлой неделе.

«Он не говорил нам, что уезжает на Украину. Сказал, что едет на учения. Он ведь не в первый раз проходил службу в горячих точках. Он поехал туда, чтобы защищать нас. И чтобы не оказались там наши дети», – рассказала супруга.

У погибшего остались жена и двое сыновей, четырнадцати и десяти лет.

Был опорой для семьи и любящим отцом

«Это большая потеря для семьи. Равиль был отзывчивым, хорошим человеком. Прекрасным и любящим отцом. О нем можно сказать, только хорошие и теплые слова. Соболезнуем его семье», – так говорт о нем друзья и коллеги.

Родные, близкие друзья, коллеги и даже едва знакомые люди сегодня пришли, чтобы проводить в последний путь Равиля Рамазанова. Весть о его гибели потрясла многих. Церемония прощания прошла сегодня утром в селе Верхняя Уратьма возле Дома культуры.

Узнав о начале военной спецоперации на Украине, Равиль не смог остаться в стороне. Он снова подписал контракт и оправился на службу, защищать свою страну и жителей Донбасса Фото: © со страницы Равиля Рамазанова в «ВКонтакте»

Поступок Равиля Рамазанова стал примером мужества и стойкости не только для жителей Нижнекамска, но и для всей страны, уверен руководитель исполкома Нижнекамского района РТ Рамиль Муллин.

«Мы скорбим. В такие мину очень сложно подобрать какие-либо слова утешения для родных и близких погибшего. Равиль был надежной опорой для своих родителей, для своей семьи. Его дети по праву могут гордиться своим отцом. Мы все склоняем голову перед нашим доблестным солдатом», – обратился ко всем тем, кто пришел сегодня проститься с старшим сержантом, Рамиль Муллин.

«Равиль из тех, кто не прятался за спинами товарищей»

Слова соболезнования семье погибшего выразил заместитель промышленности и торговли РТ Родион Карпов.

«На протяжении всей истории нашей страны всегда были те, кто пытался ее разрушать. И каждый раз, наши солдаты вставали на защиту нашей Родины. Равиль из тех, кто не прятался за спинами своих товарищей. Мы потеряли настоящего героя», – сказал Родион Карпов.

Почтить память погибшего солдата приехал из Самары в Казань представитель 30-й отдельной мотострелковой бригады Дмитрий Соколов. Он отметил, что Равиль поступил именно так, как когда-то поступили наши деды и прадеды.

«Равиль был настоящим мужчиной. Он до конца исполнил свой воинский долг, защищая нашу страну и жителей Донбасса. Он сражался с нацистами так же, как это делали наши деды и прадеды. Вечная память герою», – обратился ко всем присутствующим на церемонии прощания Дмитрий Соколов.

За проявленное мужество и героизм Равиль Рамазанов был представлен к государственной награде. Его похоронили сегодня на кладбище в селе Верхняя Уратьма Фото: пресс-служба администрации города Нижнекамска

За проявленное мужество и героизм Равиль Рамазанов был представлен к государственной награде. Его похоронили сегодня на кладбище в селе Верхняя Уратьма.