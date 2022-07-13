news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Спорт
13 июля 2022  21:05
Cергей Гаврилов

Нижнекамец Сергачев подписал новый контракт с командой НХЛ «Тампой»

news_top_970_100

Защитник клуба НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнигс» Михаил Сергачев подписал новый контракт с клубом, сообщил агент хоккеиста в соцсетях.

24-летний россиянин получит 68 миллионов за 8 лет — по 8,5 миллиона в год. Соглашение начнет действовать с сезона-2023/24.

Сергачев является двукратным обладателем Кубка Стэнли в составе «Тампы», которая в 2016 году выменяла его из «Монреаля».

Уроженец Нижнекамска, воспитанник «Нефтехимика» Сергачев отправился за океан из рядов казанского юниорского «Ирбиса» в 2015 году.

В НХЛ Сергачев поиграл за «Монреаль Канадиенс», где стал самым молодым защитником, сыгравшим в регулярном чемпионате, и «Тампу». Всего в НХЛ Михаил провел 362 матча, в которых набрал 174 очков (36+138).

#НХЛ #сергачев михаил
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100