Нижнекамец поверил звонку «бывшего начальника» и перевел аферистам полмиллиона

Жителю Нижнекамска позвонил якобы бывший руководитель, который сообщил, что с ним должен связаться сотрудник службы безопасности и попросил ответить на его вопросы.

После этого нижнекамцу позвонил незнакомец и сообщил, что мошенники пытаются похитить деньги с его счета и их необходимо перевести на безопасный счет.

Пенсионер выполнил указания и перевел мошенникам 500 тысяч рублей.

Позже понял, что стал жертвой обмана и обратился в полицию. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».