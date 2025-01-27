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Происшествия 27 января 2025 14:48

Нижнекамец поверил звонку «бывшего начальника» и перевел аферистам полмиллиона

Жителю Нижнекамска позвонил якобы бывший руководитель, который сообщил, что с ним должен связаться сотрудник службы безопасности и попросил ответить на его вопросы.

После этого нижнекамцу позвонил незнакомец и сообщил, что мошенники пытаются похитить деньги с его счета и их необходимо перевести на безопасный счет.

Пенсионер выполнил указания и перевел мошенникам 500 тысяч рублей.

Позже понял, что стал жертвой обмана и обратился в полицию. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

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