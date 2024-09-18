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Нижнекамец поверил мошенникам, представившимся его руководством, и перевел им более 3 млн
41-летнему жителю Нижнекамска поступило сообщение от якобы руководителя предприятия, на котором он работает. В сообщении было указано, что с ним свяжется сотрудник правоохранительных органов, который задаст ему вопросы по проводимой внеплановой проверке.
В дальнейшем позвонивший мужчине «сотрудник ведомства» объявил нижнекамцу, что сейчас с ним будет разговаривать якобы сотрудник Росфинмониторинга.
Звонивший рассказал ему, что его руководством на него были открыты счета в трех банках, и теперь он должен самостоятельно их закрыть. При этом неизвестный убедил нижнекамца, что это можно сделать только при оформлении кредитов.
Мужчина послушал мошенника и оформил кредиты на общую сумму 3 350 000 рублей, а затем перевел деньги на счета, указанные звонившим. Приехав домой, он начал подозревать, что ему звонили аферисты. Мужчина позвонил своим коллегам, которые сообщили ему, что им тоже писали и звонили неизвестные, но они бросали трубки. Потерпевший обратился с заявлением в полицию. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по РТ.
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