Нижнекамец получил ожог, пытаясь потушить пожар в погребе под балконом высотки

Возгорание началось накануне около восьми часов вечера в жилом доме на улице Менделеева в Нижнекамске. Сообщение о горении погреба под балконом первого этажа поступило по номеру вызова пожарной охраны 101.

Фото: ГУ МЧС России по РТ

Через несколько минут на месте уже были пожарные – их встретила хозяйка квартиры, которая сообщила, что загорелся утеплитель в погребе под балконом квартиры. Возгорание тушили самостоятельно, хозяин жилища получил ожог.

Осмотрев место происшествия, огнеборцы заметили, что внутри квартиры еще остался дым. Попав в погреб, они потушили еще тлеющий на стене полиуретановый утеплитель. Площадь пожара составила один квадратный метр.

Фото: ГУ МЧС России по РТ

Пострадавшего мужчину с ожогом туловища 2 степени госпитализировали в местную больницу. По предварительным данным, возгорание началось из-за неосторожного обращения с огнем. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.