Нижнекамец получил 10 месяцев колонии-поселения за повторное вождение без прав

В Нижнекамске суд вынес приговор 22-летнему местному жителю, который повторно сел за руль, будучи лишенным водительских прав. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры РТ.

Выяснилось, что в марте 2023 года молодой человек уже был признан виновным по статье «Управление транспортным средством лицом, лишенным права управления транспортными средствами и подвергнутым административному наказанию». Тогда ему назначили 120 часов обязательных работ с лишением права управления транспортными средствами на 2 года.

Несмотря на это, в ноябре прошлого года нижнекамец снова сел за руль автомобиля. Однако на дороге его остановили сотрудники ДПС.

Свою вину нижнекамец признал полностью. Суд назначил ему наказание в виде 10 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении, а также лишил права управления на 2 года и 10 месяцев. В свою очередь автомобиль Kia Ceed конфисковали в доход государства в качестве средства совершения преступления.