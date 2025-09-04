Нижнекамец оформил кредиты на 1,3 млн рублей и перевел их мошенникам

В Нижнекамске 23-летнему мужчине позвонил неизвестный и сообщил о необходимости обновления медицинского полиса. Для подтверждения личности, звонивший попросил сообщить код, который придет ему на телефон.

Далее с нижнекамцем связался якобы сотрудник портала Госуслуг. Он объяснил мужчине, что его личный кабинет взломан и мошенники подали заявку на кредит. Чтобы предотвратить эти действия, мужчине посоветовали оформить встречные займы и перевести все деньги на безопасные счета.

В дальнейшем с мужчиной общались неизвестные, которые представлялись сотрудниками ФСБ и Центробанка. Действуя по их указаниям, нижнекамец оформил кредиты в трех банках и восьми микрофинансовых организациях на общую сумму 1,3 млн рублей, и перевел эти деньги на продиктованные мошенниками счета.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».