Нижнекамец: Мой дядя погиб вместе с экипажем танка, ему был всего 21 год

Фото: ntr-24.ru

Житель Нижнекамска Михаил Зайцев присоединился к онлайн-флешмобу «Мой Герой — моя семья» и рассказал о своем дяде Александре, павшем на Великой Отечественной войне. Об этом сообщает телеканал «НТР 24».

Александр Никонорович Зайцев родился в 1922 году. Был призван Высокогорским райвоенкоматом в 1941 году, его отправили на учебу в Челябинское танковое училище.

Из училища Зайцев был выпущен в звании лейтенанта. Стал командиром танкового взвода в составе отдельного танкового батальона одной из танковых бригад Закавказского фронта. За успехи в боях был удостоен ордена Красной Звезды.

Весной 1943 года офицер участвовал в ожесточенных боях по освобождению станицы Крымская на Кубани (ныне город Крымск). Погиб 30 апреля 1943 года вместе со всем экипажем танка, в котором шел в бой. Станица Крымская была освобождена через несколько дней, 5 мая.

«Похоронен там же, в братской могиле. Ему был всего 21 год. Вечная память павшим героям! С Днем Победы!» — заключил житель Нижнекамска.

В Татарстане завершается онлайн-флешмоб ко Дню Победы, в рамках которого жители республики делились в социальных сетях историями своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне.

Акция получила название «Мой Герой — моя семья» и является дополнением к популярному «Бессмертному полку». В прошлом году она проводилась впервые и собрала более 700 участников во «ВКонтакте».

К флешмобу еще можно присоединиться — для этого нужно опубликовать посты, посвященные вашим родственникам — участникам Великой Отечественной войны, военным и труженикам тыла. Публикация обязательно должна содержать фото героя и хештег #МойГеройМояСемья.