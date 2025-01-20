Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Нижнекамец лишился автомобиля за то, что вновь сел пьяным за руль
В Тукаевском районе РТ вынесли приговор 35-летнему жителю Нижнекамска. Его признали виновным в нарушении ПДД и эксплуатации транспортных средств. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры РТ.
В июне 2024 года пьяный мужчина сел за руль Toyota Celica и был остановлен сотрудниками ДПС на территории СНТ «Дубрава». От прохождения медицинского освидетельствования он отказался.
Суд назначил нижнекамцу наказание в виде 300 часов обязательных работ, с лишением права управления транспортными средствами на 2 года. В свою очередь иномарку конфисковали в доход государства.
Следите за происшествиями в республике в Telegram-канале «Происшествия Татарстан»: @tatarstansos
Только здесь самая проверенная информация от официальных и надежных источников