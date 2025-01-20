Нижнекамец лишился автомобиля за то, что вновь сел пьяным за руль

В Тукаевском районе РТ вынесли приговор 35-летнему жителю Нижнекамска. Его признали виновным в нарушении ПДД и эксплуатации транспортных средств. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры РТ.

В июне 2024 года пьяный мужчина сел за руль Toyota Celica и был остановлен сотрудниками ДПС на территории СНТ «Дубрава». От прохождения медицинского освидетельствования он отказался.

Суд назначил нижнекамцу наказание в виде 300 часов обязательных работ, с лишением права управления транспортными средствами на 2 года. В свою очередь иномарку конфисковали в доход государства.