Нижнекамец, который установил прослушку в квартире подруги, пойдет под суд

В Нижнекамске местный житель, который установил прослушку в квартире подруги и угрожал ей распространением личной информации, предстанет перед судом.

По версии следствия, зимой мужчина купил через интернет прослушивающее устройство, которое втайне установил в квартире своей бывшей подруги.

После этого он получил доступ к данным, хранящимся в памяти мобильного телефона женщины, а также электронной почты, изменив в ней учетные записи. Он угрожал женщине распространением видеозаписей с ее участием и требовал, чтобы та вступила с ним в интимную связь.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения.