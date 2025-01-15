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Нижнекамец избил женщину на улице и отобрал у нее мобильник, возбуждено дело
В Нижнекамском районе мужчина избил и ограбил 41-летнюю женщину. Момент нападения попал в объектив камеры наблюдения.
На записи, опубликованной МВД РТ, запечатлено, как злоумышленник наносил удары руками и ногами по голове женщины, после чего украл мобильный телефон, который выскользнул из ее рук после нападения.
По подозрению в совершении преступления задержан 41-летний мужчина. Установлено, что ранее он неоднократно привлекался к уголовной ответственности и вышел на свободу в конце 2020 года.
В настоящее время мужчина задержан, в отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж».
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