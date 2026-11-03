Нижнекамцы завоевали 11 медалей на Национальном чемпионате «Абилимпикс»

Фото: max.ru/channel_Radmir_Belyaev

Представители Нижнекамского района завоевали 11 медалей на Национальном чемпионате профессионального мастерства среди людей с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс». Об этом в своем канале в мессенджере «Макс» сообщил глава муниципалитета Радмир Беляев.

Всего в этом году Нижнекамский район на чемпионате представили 15 участников. По итогам соревнований они завоевали четыре золотые, пять серебряных и две бронзовые медали.

В числе обладателей золотых наград – Екатерина Лукоянова, отличившаяся в компетенции «Сварочные технологии», Артем Коробочкин, победивший в «Промышленной робототехнике», и Айнур Ягудин, также занявший первое место в «Сварочных технологиях».

Фото: max.ru/channel_Radmir_Belyaev

Серебряными призерами стали Арслан Ахметшин в компетенции «Архитектор будущего – нейросетевое искусство», Елена Горелова в «Лабораторном химическом анализе» и Артемий Конгапшев в компетенции «Специалист по НРТК».

Бронзовую медаль в компетенции «Лабораторный химический анализ» завоевала Татьяна Булыгина.

Победители и призеры представляют Колледж нефтехимии и нефтепереработки имени Н. В. Лемаева, Центр технического творчества и профориентации, а также школу-интернат для детей с ОВЗ.

Радмир Беляев поздравил участников чемпионата, их наставников и педагогов с высокими результатами.

«Знаю, что за этими результатами стоит огромный труд. Мы вами гордимся!» – отметил глава Нижнекамского района.

Чемпионат по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» проводится в рамках федерального проекта «Профессионалитет» нацпроекта «Молодежь и дети».