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Ру Тат
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3 мая 2021  00:26
Эльза Кузнецова

Нижнекамцы высадят 5 тысяч деревьев во дворах и вдоль магистральных дорог

Нижнекамцы высадят 5 тысяч деревьев во дворах и вдоль магистральных дорог
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В этом году в Нижнекамске высадят 5 тысяч кустарников, саженцев берез, кленов и деревьев хвойных пород. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в Департаменте строительства, ЖКХ и благоустройства города.

«Весной посадят 2 тысячи деревьев, осенью — 3 тысячи. Акция по посадке стартовала в рамках санитарно-экологического двухмесячника, который проходит в Татарстане с 15 апреля», — сообщил главный специалист департамента Алексей Евпак.

Посадкой деревьев занимаются представители коммунальных служб, организаций, промышленных предприятий, студенты, школьники и просто неравнодушные нижнекамцы. Желающие присоединиться к посадке саженцев могут обратиться в свою управляющую компанию или домоуправление.

Деревья сажают на территориях детских садов и школ, во дворах и вдоль магистральных дорог. 

«Деревья в Нижнекамске массово начали сажать с 2013 года. Однако эта работа проходила хаотично, высаживали саженцы, где придется. Сейчас руководство города приняло решение приводить территорию города в порядок. В департаменте есть ответственный человек, который занимается грамотной посадкой деревьев, в том числе вдоль магистральных дорог, привлекается специализированная организация», — поделился собеседник агентства. 

На сегодняшний день посажены деревья возле здания суда, у БТИ появились новые ели, также заменены неприжившиеся саженцы. 

С 2013 года было высажено более 100 тыс. деревьев. Саженцы предоставляет Министерство лесного хозяйства РТ.

Фото предоставлено пресс-службой главы Нижнекамского района РТ.

нижнекамский район санитарно-экологический двухмесячник
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