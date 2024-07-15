Нижнекамцы выбрали название для лесопарка от Солнечной поляны до Красного Ключа

В Нижнекамске завершилось голосование по выбору названия для лесного парка, рассказал в своем телеграм-канале депутат Госдумы, бывший глава Нижнекамского района Айдар Метшин.

«Завершилось голосование по наименованию лесного парка, которое большинством голосов поддержало название „Урман“», — говорится в сообщении.

Лесополоса расположена на участке от парка «Солнечная поляна» до мечети в поселке Красный Ключ.

Депутат поблагодарил всех, кто принимал участие в благоустройстве территории.