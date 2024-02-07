Нижнекамцы встретят автобусный марафон «Татарстан — республика достижений»

Фото: пресс-служба Нижнекамского района РТ

8 февраля жители Нижнекамского района станут участниками автобусного марафона «Татарстан — республика достижений», который стартовал в середине января. Панельная дискуссия состоится в здании музыкального колледжа.

Спикерами мероприятия станут депутат Госдумы РФ Айдар Метшин, министр экономики РТ Мидхат Шагиахметов, глава Нижнекамского района Рамиль Муллин. Модератором дискуссии выступит депутат Госсовета РТ Римма Ратникова.

В Нижнекамском районе сейчас ведется работа по 14 нацпроектам. Благодаря федеральным и региональным программам, поддержке Раиса РТ Рустама Минниханова, промышленных предприятий в районе в 2023 году реализованы строительные и ремонтные программы на общую сумму более чем 8,3 млрд рублей. В том числе, капитальный ремонт и строительство объектов социально-культурного назначения за 5,4 млрд рублей, капитальный ремонт улично-дорожной сети, дворовых территорий и тротуарного хозяйства за 2,9 млрд рублей. В рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» отремонтировано более 24 км дорог.

В рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» в 2023 году на базе Камскополянской средней школы № 1 создан центр образования «Точка роста». В рамках программы капитального ремонта образовательных организаций из бюджета Татарстана для обновления школы № 19 и гимназии № 2 выделено 672,3 млн рублей.

В рамках программы модернизации системы образования отремонтированы школы № 7 и № 21 на общую сумму 271,2 млн рублей. Кроме этого на капремонт пищеблоков 5 общеобразовательных организаций выделено 54 млн рублей.

В 2023 году в рамках нацпроекта «Культура» обновлена Детская музыкальная школа № 2. Сумма финансирования проекта — 32,2 млн рублей из федерального и республиканского бюджетов. Муниципалитету выделили еще 5 млн рублей на оснащение школы.

По республиканской программе «Наш двор» в прошлом году благоустроены 72 двора, 57 из которых — в Нижнекамске. Обновленные дворовые территории получили также жители Большого Афанасово, Верхних Челнов, Верхней Уратьмы, Красного Ключа, Камских Полян. Объем финансирования по программе «Наш двор» в 2023 году составил более 751 млн рублей. На 2024 год составлен предварительный список из 83 дворовых территорий, они включают 127 многоквартирных домов. Пока список находится на согласовании.

В рамках федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий» в населенных пунктах Красный Ключ и Нижняя Уратьма построены спортивные площадки на сумму 2 млн рублей.

Благодаря нацпроекту «Здравоохранение» в Нижнекамской центральной районной многопрофильной больнице капитально отремонтирован терапевтический корпус на общую сумму 716 млн рублей. Благодаря нацпроекту «Экология» рекультивирована несанкционированная свалка в селе Прости. Стоимость работ — 37,8 млн рублей.

По национальному проекту «Жилье и городская среда» (федеральный проект «Формирование комфортной городской среды») с 2017 года на территории Нижнекамского района благоустроено 22 парка и скверов общей площадью более 100 га на сумму 1,345 млрд рублей. Только в 2023 году благоустроены первые очереди сквера Баки Урманче за почти 71 млн рублей, Школьного бульвара за 79,6 млн рублей, сквера «Соенеч» в Камских Полянах за 10 млн рублей.

В 2024 году планируется выполнить работы по благоустройству 2 пешеходных променадов — по улицам Чулман за 75 млн рублей и Менделеева за почти 60 млн рублей. Также планируется благоустройство второй очереди сквера «Соенеч» в Камских Полянах за 10 млн рублей.

В Татарстане сейчас реализуются более 100 различных республиканских и федеральных проектов и программ. Ключевыми являются национальные проекты, инициированные Президентом России Владимиром Путиным. Участники встречи могут ознакомиться со всеми достижениями Татарстана на фотовыставке, которая сопровождает автобусный марафон в каждом районе.

Напомним, в республике запущен проект «Татарстан — республика достижений». Его цель — рассказать о том, чего уже достигла наша республика, дать возможность каждому ознакомиться с научным, технологическим и культурным потенциалом нашей Родины.