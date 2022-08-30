Нижнекамцы в День РТ прокатились на ретро-трамвае и создали праздничные топперы

Сегодня, в День Республики Татарстан, жители Нижнекамска смогли прокатиться на ретро-трамвае вместе с сотрудниками центральной библиотеки имени Тукая.

«Выезд литературного ретро-трамвая был приурочен ко Дню республики и дню рождения города Нижнекамска. Наши горожане всегда с удовольствием ждут такого маршрута, потому что нас сопровождают известные нижнекамские поэты, музыкальные номера. Библиотекари проводят викторины, рассказывают интересные факты о городе и нашей республике. Были пассажиры, которые проехали с нами весь маршрут. Было очень приятно слышать от них слова благодарности», — рассказала «Татар-информу» библиотекарь Екатерина Гинатуллина.

Нижнекамцев ждали концертные номера, выступления членов литературного объединения «Данко», интересные викторины и задания от библиотекарей. В салоне трамвая всегда представлены книги, и пассажиры могли забрать с собой в подарок понравившуюся книгу или журнал. Помимо этого, в трамвае всегда есть листовки, которые рассказывают о деятельности нижнекамских библиотек.

Также в День республики и города представители библиотечной системы устроили в сквере Лемаева литературную площадку и порадовали гостей праздника мастер-классами, интерактивными и настольными играми, блиц-опросами, яркой фотозоной и книжной ярмаркой. Дети и взрослые участвовали в активностях, узнали много нового и освежили свои знания об истории республики и Нижнекамска, создали свои оригинальные броши, праздничные топперы и матрешки.