Нижнекамцы собрали более 6 млн рублей на поддержку бойцов СВО

Жители и организации Нижнекамского района Татарстана в рамках акции «Подари тепло героям Нижнекамска» перевели на благотворительный счет АНО «Нижнекамский волонтерский центр» 6 млн 350 тыс. рублей. С 11 января по 22 февраля было сделано 180 операций от физических и юридических лиц. Суммы перечисляли разные: от 300 рублей до 150 тыс. Об итогах акции в поддержку бойцов СВО на деловом понедельнике рассказала вице-мэр Марина Камелина.

«Суммы перечисляли индивидуальные предприниматели, организации сферы ЖКХ, наши ресурсоснабжающие организации, ряд строительных организаций, транспортные компании, муниципальные служащие, территориальные органы», — перечислила благотворителей Камелина.

«По итогу общий сбор на счет АНО „Нижнекамский волонтерский центр“ составил 6 млн 350 тыс. рублей. Из резервного фонда также было выделено на закупку нательного белья 2 млн 52 тыс. рублей. Благодаря собранным средствам мы смогли подготовить 700 индивидуальных наборов», — добавила докладчица.

Первые подарочные наборы военнослужащие получили 21 февраля. Это те бойцы, которые находятся дома в краткосрочном отпуске. 22 февраля наборы начали передавать в центре «Патриот» семьям бойцов спецоперации.

«Выдача будет продолжена и на этой неделе, так как поступают обращения, что бойцы приходят в отпуск и хотелось бы передать им посылки здесь», — отметила заместитель мэра.

Посылки будут отправлены и через Почту России. Соответствующее решение принимается вместе с семьей. «Волонтеры штаба „Мы вместе“ обзванивают их, и только после этого принимается окончательное решение, каким способом удобнее передать посылку», — добавила Марина Камелина.

Специальная военная операция (СВО) началась 24 февраля 2022 года, ее инициировал Президент РФ Владимир Путин. Российские власти не раз заявляли, что спецоперация будет продолжаться до достижения ее целей.

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