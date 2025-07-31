Нижнекамцы собрали более 500 книг для жителей Лисичанска

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

С 22 по 25 июля в центральной библиотеке имени Габдуллы Тукая прошла акция «Принимаем книги в дар». Её организовали для поддержки жителей подшефного города Лисичанска, расположенного в Луганской народной республике. Инициатором выступила Общественная палата Республики Татарстан.

В течение четырёх дней нижнекамцы приносили книги самых разных жанров — как для детей, так и для взрослых. Собранная литература станет частью фонда библиотеки Лисичанска и поможет в восстановлении культурной инфраструктуры города.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

«Наши жители, сотрудники и члены общественного совета собрали более 500 экземпляров книг различной направленности. Думаю, они будут интересны жителям подшефных территорий. Мы постарались, чтобы чтение доставило им удовольствие», — рассказала Любовь Эргард, заместитель председателя Общественного совета Нижнекамска.

Укомплектованные книги переданы волонтерам и в ближайшее время будут отправлены в Луганскую народную республику.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой