Нижнекамцы смогут экономить до 64% на проезде по участку М12

Жители Нижнекамского района смогут оформить льготные абонементы на проезд по платному участку трассы М12 от аэропорта Бегишево до выезда на М7 возле села Костенеево. Об этом сообщил глава района Радмир Беляев в своем блоге в мессенджере МАКС.

Для автомобилистов будут доступны абонементы на 10, 30 и 60 поездок. В зависимости от выбранного пакета стоимость одной поездки для легкового автомобиля составит 195, 160 или 100 рублей соответственно. По словам Беляева, экономия по сравнению с обычным тарифом может достигать 64%.

С 22 июля в многофункциональном центре на Школьном бульваре, 2а начнет работать специализированное «Одно окно М12». Здесь можно будет приобрести транспондер, зарегистрировать его, пополнить счет, оформить абонемент и получить консультацию специалистов.

Кроме того, в МФЦ транспондер T-pass можно приобрести со скидкой 50% при одновременном оформлении абонемента. Также приобрести абонемент можно на сайте «Автодора».

По информации главы района, владельцы абонементов смогут бесплатно пользоваться проездом в направлении юго-востока Татарстана, в отличие от варианта с установкой дополнительной рамки.

Беляев отметил, что вопрос стоимости проезда по этому участку дороги муниципалитет поднимал неоднократно.

«Благодаря нашему совместному обращению этот вопрос вышел на федеральный уровень. Депутат Государственной Думы Олег Морозов поднял его на встрече с заместителем Председателя Правительства РФ Маратом Хуснуллиным, после чего профильным структурам были даны соответствующие поручения», – пояснил он.

Глава района добавил, что работа по решению транспортных вопросов будет продолжена совместно с депутатом Госдумы.