Нижнекамцы с инвалидностью смогут посетить парикмахерскую, баню и ярмарку вакансий

1 декабря в Нижнекамске стартует Декада инвалидов, приуроченная к Международному дню инвалидов, который отмечается 3 декабря всем мировым сообществом. Об этом на деловом понедельнике сообщила начальник Управления социальной защиты Светлана Романова.

«Декада инвалидов — еще одна возможность в очередной раз напомнить о значимости создания условий для реализации прав инвалидов, а также о нашей общей ответственности за благополучие людей, нуждающихся в особом внимании и поддержке», — подчеркнула она.

В рамках Декады инвалидов 1 и 2 декабря люди с ОВЗ смогут посетить парикмахерскую по льготной цене или баню. 2 декабря в Центре занятости состоится мини-ярмарка вакансий для инвалидов, а 7 и 8 декабря пройдут мероприятия по социальной адаптации и психологической поддержке безработных граждан с инвалидностью.

«В общей сложности будет проведено более 180 мероприятий, большая часть которых направлена на устранение отношенческих барьеров, демонстрацию успехов и достижений», — отметила спикер. Из муниципального бюджета на эти цели будет выделено более 1,6 млн рублей.

Не останутся в стороне и тяжелобольные немобильные инвалиды и дети-инвалиды из города и района. Их посетят на дому, побеседуют о проблемах, окажут необходимую помощь, а также вручат подарочные сертификаты.

В Нижнекамском районе проживает более 17 тыс. людей с ограниченными возможностями здоровья — это 6,5 % от населения города и района, из них 921 — дети.

«Без внимания у нас никто не должен оставаться. Мы не должны зацикливаться только на декаде. Мы должны провести с максимальной пользой эти десять дней, чтобы мы дошли до каждого», — заключил руководитель исполкома Нижнекамского района Рамиль Муллин.