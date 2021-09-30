Нижнекамцы предложили открыть на месте свалки в Простях сад с редкими растениями

Жители Нижнекамска и села Прости рассказали, что бы они хотели видеть на территории после рекультивации несанкционированной свалки резинотехнических изделий. На общественных обсуждениях, которые прошли в Центральной библиотеке имени Габдуллы Тукая, они предложили открыть там горнолыжную базу, площадку для мотокросса или альпинизма, ботанический сад либо площадку для полетов на воздушном шаре.

Встречу с жителями открыл заместитель руководителя исполкома Нижнекамского района Ленар Ахметов. Он отметил, что работы на территории бывшей свалки подходят к концу и сейчас самое время понять, как в дальнейшем использовать эту площадь.

В беседе с ИА «Татар-информ» Ахметов отметил, что для Нижнекамска проведение общественных слушаний не является новинкой. «Мы по всем инвестиционным проектам, которые проходят государственную экологическую экспертизу, проводим общественные обсуждения. Вот в таком формате, именно по обсуждению в рамках национального проекта, мы проводим такие общественные обсуждения впервые. Хотя по закону мы можем и не проводить обсуждения, но мнение жителей нам очень важно, поэтому мы такие встречи обязательно проводим», — отметил собеседник агентства.

Начальник Управления экономики и проектной деятельности Министерства экологии и природных ресурсов РТ Ильнур Насретдинов напомнил, что несанкционированная свалка возникла еще в советское время. С тех пор там копились тонны старой резины. В рамках нацпроекта началась рекультивация опасного объекта. Всё это время те покрышки, которые можно вывезти, вывозили самосвалами, а смешанную с грунтом резиновую крошку складировали в специальном терриконе.

«После завершения работ могут быть сняты ограничения по использованию территории санитарно-защитной зоны, что позволит использовать рекультивированные территории в общественно значимых целях», — добавил Ильнур Насретдинов.

Во время встречи прозвучали предложения и пожелания, чтобы на месте бывшей свалки создать горнолыжную базу для обучения детей, площадку для мотокросса, памятное место, ботанический сад с редкими деревьями и растениями, площадку для альпинизма, место для катания на собачьих упряжках. Попросили жители и о возможности использовать эту территорию для полетов на воздушном шаре.

По информации пресс-службы Нижнекамского района РТ, все идеи и предложения будут переданы профильному федеральному ведомству для дальнейшего рассмотрения на предмет их реализации.

От жителей города и района также поступило предложение провести подобную встречу местных жителей, посвященную уникальному водному объекту — озеру Каракуль.

«В этом году мы проводим проектные работы по реабилитации этого озера. И на следующий год, мы надеемся, также войдем в федеральную программу по реабилитации, очистке дна, зарыблению и другим мероприятиям. Поэтому вопрос благоустройства и использования этой территории в дальнейшем будет подниматься. Поэтому мы эту практику однозначно будем распространять на подобные проекты и объекты», — резюмировал Ахметов.

Свалка резинотехнических изделий в селе Прости ликвидируется по национальному проекту «Экология». Как и другие нацпроекты, он начал воплощаться в жизнь в 2019 году по инициативе Президента РФ Владимира Путина.