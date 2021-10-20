Нижнекамцы помогли купить инвалидную коляску волонтеру Динару Дехтяренко

Жители Нижнекамска собрали деньги на покупку новой инвалидной коляски для волонтера поискового отряда «След» Динара Дехтяренко. Сбор денег организовали его коллеги после того, как летом коляска добровольца сломалась, сообщает телеканал «НТР 24».

Фото: © ДПСО «След», Нижнекамск

«Нами был объявлен сбор средств для приобретения новой коляски. При помощи неравнодушных людей цель достигнута. Куплена и доставлена коляска для нашего отрядовца и друга Динара. Коляска для него — главное средство передвижения. Хотим выразить огромную благодарность от нашего отряда каждому, кто отозвался, кто не остался равнодушным! Спасибо вам огромное!» — поблагодарили нижнекамцев соратники Динара.

На покупку новой коляски нужно было больше 100 тыс. рублей, поэтому Динар после поломки старой коляски вынужден был взять другую в аренду. В октябре благодаря неравнодушным нижнекамцам волонтер смог приобрести новую коляску.