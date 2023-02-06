В Нижнекамске единовременную выплату получили 664 ребенка военнослужащих

На единовременные выплаты в размере 20 тыс. рублей Нижнекамский район получил свыше 13 млн рублей, в настоящее время пособие на детей военнослужащих получили 664 ребенка. О работе по поддержке мобилизованных и их семей на деловом понедельнике рассказала вице-мэр Нижнекамска Марина Камелина.

В начале доклада она отметила, что в прошлом году Нижнекамским Управлением ЗАГС зарегистрированы 1 690 актов о заключении союзов, из них с мобилизованными гражданами 70, установлено отцовство всего 365, из них в отношении детей граждан, призванных на специальную военную операцию, — 32.

Сегодня в Нижнекамском районе решением оперативного штаба приняты муниципальные меры для семей мобилизованных.

«Одной из первых задач, которая стояла перед нами, была организация пунктов сбора помощи для военнослужащих, а также их семей. К слову, первые акции поддержки мы начали проводить еще весной прошлого года, когда клич кинула общественная организация „Женщины Нижнекамска“ совместно с женщинами-депутатами города и района, и мы провели первую масштабную акцию „Подарок воину России“, отправив 4 тонны гуманитарной помощи парням. После этого подобные акции всё больше и больше стали объединять нижнекамцев», — отметила Камелина.

К этой работе активно подключились общественные центры микрорайонов, исполкомы сельских поселений, учреждения культуры и молодежной политики, общественные организации, Дом дружбы народов, ветеранские организации. Пункты сбора открылись при храмах и мечетях, в местных отделениях политических партий, на базе предприятий и учреждений города и района.

Так, клуб «Хозяюшка» в Доме Дружбы народов объединил бабушек-активисток. За неполных четыре месяца рукодельницы связали более 450 пар шерстяных носков, а также снуды, перчатки, варежки, вязаные тапочки-следки для госпиталей, шапки, шарфы.

По инициативе Координационного совета, при поддержке меценатов по адресу: Студенческая, 49, открыт народный швейный мини-цех по пошиву раневых повязок, пятиточечников, носилок для спасения раненых военнослужащих в зоне СВО.

Практически в каждом сельском поселении организованы клубы «Тепло маминых рук», в которых женщины занимаются вязанием теплых вещей. Поддерживают такие начинания спонсоры в лице глав поселений, местных депутатов, меценатов.

«2022 год в определенной степени стал для многих нижнекамцев и Годом возможностей, которые наши жители раскрыли в себе. Мы научились плести маскировочные сети, изготавливать окопные свечи, кто-то снова взялся за вязание, а кто-то это попробовал даже впервые», — отметила Камелина.