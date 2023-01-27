Нижнекамцы поддержали строительство на «Нижнекамскнефтехиме» установки гексена

Фото представлено пресс-службой «Нижнекамскнефтехима»

В Нижнекамске прошли общественные слушания по строительству производства гексена на площадке нижнекамского предприятия СИБУРа — «Нижнекамскнефтехиме».

В обсуждениях участвовали представители органов местного самоуправления, руководители «Нижнекамскнефтехима», представители проектного института, общественных объединений Нижнекамска. В результате общественные слушания по проектной документации и материалов ОВОС по строительству производства гексена были признаны состоявшимися.

Строительство установки гексена на базе собственной технологии компании запланировано на площадке «Нижнекамскнефтехима». С этой целью на территории завода олигомеров и гликолей уже выполнен демонтаж выведенной из эксплуатации установки окиси этилена. Теперь на этом месте планируется возвести новое, современное, экологически безопасное производство. После общественных слушаний планируется получение разрешительных документов от регулирующих надзорных органов, завершение подготовки проектной и рабочей документации, далее переход к активной фазе строительства.

Целевая мощность проекта — 50 тыс. тонн продукта в год. EP-подрядчиком проекта выступает НИПИГАЗ, который осуществляет разработку проектной и рабочей документации, управляет поставками по проекту.

Гексен является полупродуктом для производства базовых полимеров и других продуктов нефтехимии. Он применяется при производстве полиэтилена высокой и низкой плотности и является обязательным компонентом в производстве специальных марок этого полимера. Его использование позволяет значительно расширить диапазон потребительских свойств полиэтилена в сравнении с базовыми марками, и получить продукт премиального качества. В России нет производств, аналогичных новому проекту СИБУРа. В настоящий момент гексен для полимерных производств компании поставляется из-за рубежа.

Для производственных процессов подобраны передовые лицензионные решения, наилучшие доступные технологии, что существенно снизит воздействие на окружающую среду в период эксплуатации производства. Принятые проектные решения и применяемое оборудование обеспечат надежность, безаварийность, безопасность работы новой установки. Проектом предусмотрена закрытая факельная система, которая минимизирует выбросы с факела в атмосферу. Проектируется водооборотный цикл закрытого типа, что исключит влияние на экологию.

Новое производство на «Нижнекамскнефтехиме» встроится в цепочку этиленопотребления, используя в качестве сырья этилен со строящегося комплекса ЭП-600. Запуск проекта позволит укрепить технологическую независимость в цикле выработки полимеров.

Запуск производства обеспечит новым продуктом собственные потребности компании с учетом как текущих, так и будущих проектов, а также потребности партнеров в России и других географиях. Производство планируется ввести в эксплуатацию в 2024 году.