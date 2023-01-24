Нижнекамцы по самообложению на 25 млн рублей благоустроили дороги, освещение и памятники

В Нижнекамском районе Татарстана активно реализуется программа самообложения, когда на каждый собранный рубль сельчан республика добавляет четыре рубля из бюджета. Всего в прошлом году было собрано 6 млн рублей, с учетом субсидии получилось 25 млн рублей.

Как сообщили «Татар-информу» в пресс-службе Нижнекамского района, за счет самообложения граждан в 2022 году были приведены в порядок дороги и памятники, произведен ремонт водопроводных сетей, обновлено освещение в сельских поселениях, установлены пожарные гидранты и детские площадки. Сегодня есть вопросы по замене и ремонту сетей водоснабжения.

Насущные вопросы жители сел решают совместно с руководством поселения и района. Во всех сельских поселениях Нижнекамского района пройдет 16 встреч, они продлятся вплоть до 15 февраля.

Сходы граждан открыли Каенлинское и Макаровское сельские поселения. В селе Верхняя Уратьма собрание прошло при участии главы Нижнекамского района Рамиля Муллина и начальника Управления здравоохранения Сергея Мерясева.

«Такие встречи с главами сельских поселений мы намерены сделать регулярными, чтобы решать актуальные вопросы практически всех направлений», — подчеркнул Муллин.

Макаровское поселение включает три населенных пункта — село Верхняя Уратьма, деревню Макаровка и поселок Володарский. Жители поселения стараются благоустроить свою территорию за счет самообложения. Так, в прошлом году за счет собранных средств было уложено асфальтобетонное покрытие протяженностью 120 метров по улице Садовой на сумму более 1 млн рублей. Также уложено щебеночное покрытие протяженностью 250 метров в деревне Макаровка и протяженностью 150 метров в поселке Володарский.

За счет республиканской программы восстановлено уличное освещение, установлено 10 светильников. А по программе «Чистая вода» проложено 1200 метров трубопровода, также была установлена новая водопроводная башня.

Глава сельского поселения Александр Кудряшов раскрыл планы на 2023 год. За счет самообложения планируют продолжить ремонт дороги по улице Садовая в селе Верхняя Уратьма. За счет республиканской программы продолжится восстановление уличного освещения, прокладка кабеля, установка опор.

Кроме того, жители Верхней Уратьмы попросили открыть физиокабинет. Однако здесь открылся новый фельдшерско-акушерский пункт, а по стандартам физиокабинет в ФАПе не предусмотрен. «Там прививочный и процедурный кабинеты, кабинет приема населения, смотровая, помещения для хранения лекарственных средств и дезинфицирующих растворов», — уточнил Сергей Мерясев.