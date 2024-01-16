Нижнекамцы по просьбе бригады морской пехоты передали машину на СВО

Фото: Надежда Багаутдинова

Семья Иванцовых из Нижнекамска безвозмездно передала для участников спецоперации автомобиль «Нива». Сейчас работники автосервиса приступают к ее ремонту. А когда в Нижнекамск прибудут военнослужащие, автомобиль передадут им. Подаренная машина будет служить солдатам, служащим в бригаде морской пехоты.

«Изначально наша семья была настроена патриотически. И так как был личный автомобиль, который мы не использовали ежедневно, приняли решение помочь нашим бойцам и отдать машину для СВО», — пояснил Роман Иванцов.

На ремонт машины уйдет примерно две недели, говорят специалисты.

«Мы будем эту машину полностью делать, менять коробку, движок. Сами знаете, что в полях нет сервисов. В течение двух недель сделаем машину, потом ребята заберут ее», — уточнил представитель автосервиса.

Фото: © Надежда Багаутдинова

С самого начала спецоперации волонтеры ведут группу «Гуманитарка Татарстана», где обсуждают, что нужно закупить для солдат. Постоянно поддерживают связь с военными. Именно они и попросили помочь с транспортом.

«К нам обратились медики и штурмовики 61-й бригады морской пехоты с просьбой найти и предоставить им машину. Мы в группе обратились к людям, что, может, найдется какой-нибудь меценат, который купит машину, но желающих не нашлось. Тогда мы, админы, объявили сбор в группе и решили закупить машину сами. Люди начали активно собирать деньги. К нам обратилась семья Иванцовых, которые предложили свою помощь и предоставили свою машину. У нас остались собранные деньги. Эту машину, „Ниву“, мы передадим штурмовой бригаде, а сами будем искать „УАЗ“ („Буханку“) для наших медицинских работников на передовую», — рассказала админ группы «Гуманитарка Татарстан» Татьяна Никифорова.

Таким образом, собранные изначально средства теперь пойдут на покупку еще одной машины, которую передадут медикам для перевозки раненых.