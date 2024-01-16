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Нижнекамцы по просьбе бригады морской пехоты передали машину на СВО
Семья Иванцовых из Нижнекамска безвозмездно передала для участников спецоперации автомобиль «Нива». Сейчас работники автосервиса приступают к ее ремонту. А когда в Нижнекамск прибудут военнослужащие, автомобиль передадут им. Подаренная машина будет служить солдатам, служащим в бригаде морской пехоты.
«Изначально наша семья была настроена патриотически. И так как был личный автомобиль, который мы не использовали ежедневно, приняли решение помочь нашим бойцам и отдать машину для СВО», — пояснил Роман Иванцов.
На ремонт машины уйдет примерно две недели, говорят специалисты.
«Мы будем эту машину полностью делать, менять коробку, движок. Сами знаете, что в полях нет сервисов. В течение двух недель сделаем машину, потом ребята заберут ее», — уточнил представитель автосервиса.
С самого начала спецоперации волонтеры ведут группу «Гуманитарка Татарстана», где обсуждают, что нужно закупить для солдат. Постоянно поддерживают связь с военными. Именно они и попросили помочь с транспортом.
«К нам обратились медики и штурмовики 61-й бригады морской пехоты с просьбой найти и предоставить им машину. Мы в группе обратились к людям, что, может, найдется какой-нибудь меценат, который купит машину, но желающих не нашлось. Тогда мы, админы, объявили сбор в группе и решили закупить машину сами. Люди начали активно собирать деньги. К нам обратилась семья Иванцовых, которые предложили свою помощь и предоставили свою машину. У нас остались собранные деньги. Эту машину, „Ниву“, мы передадим штурмовой бригаде, а сами будем искать „УАЗ“ („Буханку“) для наших медицинских работников на передовую», — рассказала админ группы «Гуманитарка Татарстан» Татьяна Никифорова.
Таким образом, собранные изначально средства теперь пойдут на покупку еще одной машины, которую передадут медикам для перевозки раненых.
Материал подготовлен при участии Надежды Багаутдиновой.
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