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Здоровье
2 ноября 2021  08:50

Нижнекамцы, переболевшие вирусной пневмонией, могут пройти углубленную диспансеризацию

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Нижнекамцы, переболевшие вирусной пневмонией, могут пройти углубленную диспансеризацию
Фото предоставлено пресс-службой Нижнекамского района РТ

Жители Нижнекамска и Нмжнекамского района РТ могут пройти углубленную диспансеризацию, которая доступна для переболевших вирусной пневмонией в лёгкой, средней и тяжёлой степени. Об этом сообщает пресс-служба Нижнекамского района.

Такую возможность имеют все пациенты независимо от того, находился пациент в госпитале или лечился амбулаторно. Пройти углублённое обследование могут все желающие с 18 лет.

Записаться можно при помощи терминалов в поликлиниках Нижнекамской центральной районной больницы, на портале госуслуг РТ, а также по номеру телефона контакт-центра 8(8555) 24-40-03. 

В настоящий момент в Нижнекамской районной больнице приостановлено проведение профилактических медицинских осмотров и диспансеризация населения. Также временно приостановил свою работу Центр здоровья по адресу Менделеева, 46.

#диспансеризация населения #пневмония
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