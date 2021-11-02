Нижнекамцы, переболевшие вирусной пневмонией, могут пройти углубленную диспансеризацию

Фото предоставлено пресс-службой Нижнекамского района РТ

Жители Нижнекамска и Нмжнекамского района РТ могут пройти углубленную диспансеризацию, которая доступна для переболевших вирусной пневмонией в лёгкой, средней и тяжёлой степени. Об этом сообщает пресс-служба Нижнекамского района.

Такую возможность имеют все пациенты независимо от того, находился пациент в госпитале или лечился амбулаторно. Пройти углублённое обследование могут все желающие с 18 лет.

Записаться можно при помощи терминалов в поликлиниках Нижнекамской центральной районной больницы, на портале госуслуг РТ, а также по номеру телефона контакт-центра 8(8555) 24-40-03.

В настоящий момент в Нижнекамской районной больнице приостановлено проведение профилактических медицинских осмотров и диспансеризация населения. Также временно приостановил свою работу Центр здоровья по адресу Менделеева, 46.