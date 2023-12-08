Нижнекамцы отправят шесть тонн праздничного груза участникам СВО

Нижнекамский район РТ готовит новогодние шесть тонн праздничного груза для отправки на передовую. По инициативе депутата Государственной Думы РФ Айдара Метшина 500 солдат из трех полков получат теплые приветы из дома в преддверии самого доброго праздника.

Дети украшают картонные боксы для праздничных посылок в зону СВО ажурными снежинками, елочками и новогодними надписями, у каждой коробки — индивидуальный дизайн. Работают над оформлением юные художники — ученики 38-го лицея.

«В эту трудную минуту солдатам сложно. И своими открытками, и новогодними поздравлениями мы хотим помочь им. Поблагодарить. И выразить свою ласку, заботу и любовь», — заявила ученица лицея Сабина Мифтиева.

«Мы хотим поддержать своих солдат и поднять им настроение в канун Нового года», — повторила ее мысль Мария Дорофеева.

В коробках будут продуктовые наборы к новогоднему столу: сладости, кондитерские изделия, консервы, копчености, кофе. А еще в каждую посылку обязательно упакуют маленькую новогоднюю елочку.

«Мы рады, что благодаря инициативе Айдара Раисовича мы сопричастны к созданию радости для наших нижнекамских ребят. Они, я думаю, будут очень рады нашим подаркам, вниманию и теплоте души детской», — заметила директор школы №38 Татьяна Павлова.

Новогодние посылки отправятся к адресатам в середине декабря, а вместе с ними — самые теплые пожелания и вера в военнослужащих.

Специальная военная операция на Украине (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля прошлого года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

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