Нижнекамцы отправили полторы тонны гуманитарной помощи жителям Донбасса

Полторы тонны гуманитарной помощи собрали и отправили жители Нижнекамска для мирного населения Донбасса. Это вторая партия груза, сформированная в городском пункте сбора на улице Химиков, 72б.

В состав груза вошли продукты питания, средства личной гигиены, одежда и обувь, детские и инвалидные коляски, санки и другие необходимые вещи. Сбор помощи организовали жители города, а сортировкой, комплектацией и погрузкой занимаются волонтеры. К работе регулярно подключаются школьники и студенты.

«Собирали все неравнодушные жители Нижнекамска, за что мы очень благодарны. Здесь и средства личной гигиены, и одежда, и обувь, и продукты питания, и коляски детские, и инвалидные коляски, санки и многое другое», – рассказала руководитель волонтерской группы «Добрые сердца» Лариса Орлова.

К погрузке второй партии помощи присоединились ученики школ №11 и №9. Школьники уже не впервые участвуют в работе пункта сбора: одни переносят коробки со склада, другие распределяют их в кузове автомобиля, стараясь разместить груз максимально компактно.

«Я занимаюсь этим полтора года. Сейчас также состою в организации „Форт Пост“, мы там тоже помогаем ребятам, поддерживаем их. Ребята воюют за свою жизнь, за жизнь города, за жизнь в стране. И их кто-то должен поддерживать. Мы помогаем чем только можем», – сказал ученик школы №11 Кирилл Шмонин.

Свою помощь в пункт сбора также принесла местная жительница Ирина Дмитриева. С апреля она вручную связала 54 пары шерстяных носков. На изготовление этой партии пенсионерка потратила около 20 кг пряжи, которую приобретает на собственные средства. Привезти тяжелые сумки с носками ей помогли внуки.

«Надеюсь, что солдатам будет тепло. Это мой маленький вклад в победу», – сказала Дмитриева.

Объем собранной помощи оказался настолько большим, что все коробки не удалось разместить в кузове «Газели» – часть груза пришлось разместить в кабине. Машина уже отправилась в путь.

Пункт сбора на улице Химиков, 72б продолжает работу. Жители Нижнекамска могут ежедневно приносить туда необходимые для отправки вещи.