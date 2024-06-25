Нижнекамцы отправили очередную машину с гуманитарной помощью бойцам СВО

Нижнекамцы отправили очередную машину с гуманитарной помощью бойцам в зону проведения специальной военной операции. Основная часть посылок – именные, однако есть и те, которые были собраны неравнодушными жителями города для общих нужд солдат. Организовали отправку Союз добровольцев Донбасса, боевое братство Нижнекамска и экс-градоначальник, депутат Госдумы РФ восьмого созыва Айдар Метшин.

Среди вещей, которые собрали добровольцы для бойцов: маскировочные сети, сухой душ, лекарства и многое другое. Есть также и одна особенная посылка.

«Позвонила мне жена мобилизованного, оказалось, что она проживает в Новосибирске. То есть мальчик, боец из Новосибирска, попал с нашими ребятами. Она очень переживала, что все получают посылки, а он нет. Мы с волонтерами решили собрать ему посылку, и сейчас он так же, как и все, ее получит от благодарных нижнекамцев», – рассказала председатель совета территориального общественного самоуправления (СТОС) Лариса Орлова.

Фото: предоставлено Надеждой Багаутдиновой

Доставить посылки до места зачастую бывает непросто, ведь враг обстреливает и гуманитарные конвои в том числе. Однако логистика у волонтеров, которые отправляются в зону специальной военной операции, хорошо отлажена. Они стараются избегать особенно опасных мест, где можно с большей долей вероятности попасть под обстрелы.

«Я могу сказать, что я сама лично отправляла с этой же группой своему мужу посылки. Они всегда доходили лично в руки. Могу с полной уверенностью сказать, что эта адресная помощь действительно адресная и она доходит до первых рук», – отметила волонтер Яна Комарова-Енькова.

Гуманитарный груз уже следует к месту назначения, а добровольцы сразу же после его отправки приступили к формированию новых посылок для бойцов.

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Материал подготовлен при участии Надежды Багаутдиновой