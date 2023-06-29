Нижнекамцы отправили 4 тонны гуманитарного груза жителям Белгородской области

Сегодня из Нижнекамска направлена новая партия вещей и продуктов для эвакуированных жителей Белгородской области. В общей сложности было собрано около 4 тонны гуманитарного груза.

Машина с продуктами, детскими вещами, средствами личной гигиены отправится сначала на региональный склад в Казань, а потом уже в Белгородскую область.

Как рассказала «Татар-информу» вице-мэр Нижнекамска Марина Камелина, в сборе гуманитарной помощи принимают участие администрация города, представители духовенства, все неравнодушные горожане, а также предприятия, которые стараются не афишировать свое участие.

На следующей неделе планируется еще одна отправка.

В Нижнекамске продолжается сбор гуманитарной помощи. Общая сумма помощи, оказанной по всем направлениям, на сегодняшний день составляет почти 43 млн рублей.