Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Нижнекамцы отправили 4 тонны гуманитарного груза жителям Белгородской области
Сегодня из Нижнекамска направлена новая партия вещей и продуктов для эвакуированных жителей Белгородской области. В общей сложности было собрано около 4 тонны гуманитарного груза.
Машина с продуктами, детскими вещами, средствами личной гигиены отправится сначала на региональный склад в Казань, а потом уже в Белгородскую область.
Как рассказала «Татар-информу» вице-мэр Нижнекамска Марина Камелина, в сборе гуманитарной помощи принимают участие администрация города, представители духовенства, все неравнодушные горожане, а также предприятия, которые стараются не афишировать свое участие.
На следующей неделе планируется еще одна отправка.
В Нижнекамске продолжается сбор гуманитарной помощи. Общая сумма помощи, оказанной по всем направлениям, на сегодняшний день составляет почти 43 млн рублей.
Фото, видео: пресс-служба Нижнекамского района РТ.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»