Нижнекамцы организовали новую акцию для поддержки бойцов СВО «Поможем всем домом»

Жители Нижнекамского района Татарстана продолжают оказывать помощь военнослужащим, находящимся в зоне СВО. Жители дома Строителей, 20а организовали новую акцию под названием «Поможем всем домом» и призывают горожан объединяться домами для сбора помощи военным.

На этот раз жильцы закупили туристические коврики, чтобы бойцам было комфортно сидеть или лежать на земле, упаковали одежду, сухие души и прочее. Инициативу поддержал весь дом.

Суть акции заключается в том, чтобы люди, желающие помочь солдатам, объединялись домами и закупали предметы первой необходимости, а затем приносили их в пункт сбора. Так проще для тех, кто не знает, что покупать и куда нести.

«Пришли обратиться к жителям города, чтобы они организовывались для сбора посильной помощи нашим бойцам. Подъездом, этажом, квартирами — как можете, люди, собирайте, что можете, несите сюда. Там наши дети, мы должны сделать всё, что можем, здесь, в тылу. Они там мерзнут, им там трудно», — обратилась к нижнекамцам жительница дома №20а по проспекту Строителей Галина Макарова.

Организовывать жителей будут старшие по домам. А закупать можно всё, что пригодится на передовой. Бойцы нуждаются в термобелье, еще необходимы металлические кружки, термосы и газовые горелки. По-прежнему всю помощь можно приносить в отделение СТОС на Химиков, 72б.

Специальная военная операция на Украине (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля прошлого года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых упоминалось создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

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