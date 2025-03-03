Нижнекамцы массово разводились в декабре, чтобы сэкономить на госпошлине

В Нижнекамске зафиксировали всплеск расторжений браков в декабре 2024-го. За последний месяц прошлого года заявления подали 269 пар — это 14% от общего количества разводов за год.

Как рассказала начальник управления ЗАГС Гузялия Сагитова на деловом понедельнике, одной из причин ажиотажа стало повышение госпошлины с 1 января 2025 года: вместо 650 рублей теперь она составляет 5 тыс. рублей.

Более половины разводов пришлись на первые 10 лет супружества. Особенно тревожит тенденция разрыва отношений уже в первый год совместной жизни — в 2024 году 50 семей (почти 5% от общего числа разводов) расторгли брак в течение 12 месяцев после свадьбы. Самый короткий союз продлился всего два месяца.

Однако разводятся не только молодые: четыре пары, прожившие в браке более 50 лет, также решили расстаться. Самыми возрастными супругами, подавшими на развод, стали 83-летний мужчина и женщина, чей брак длился 59 лет.

По данным судебной статистики, инициаторами разводов в 85% случаев выступают женщины. После расторжения браков в неполных семьях осталось 1052 ребёнка.

Помимо развода, подорожали и другие услуги ЗАГС. С 1 января 2025 года смена имени теперь стоит 5000 рублей вместо 1600, повторное получение свидетельства – 500 рублей (ранее 350), архивная справка – 350 рублей (было 200), а внесение исправлений в акты гражданского состояния теперь обойдётся в 700 рублей, что на 50 рублей дороже прежней стоимости.